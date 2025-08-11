На Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО

Мать погибшего бойца СВО из Швейцарии подала в суд на телеведущую Ларису Гузееву за клевету в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, уроженец Орска Никита С. прожил 16 лет в Швейцарии, но в 2014 году отправился на Украину воевал на стороне ЛДНР под позывным Винни.

Уже после начала специальной военной операции, в апреле 2022 года, Никита погиб в бою за Попасную в ЛНР.

В январе 2025 года Гузеева пожаловалась на мошенников-журналистов, которые украли ее детские фото во время беседы. В ответ Виктория оставила комментарий с поддержкой и написала, что пережила похожее — у ее сына Никиты украли ордена и 6 млн рублей.

Гузеева написала первый пост после обвинений в мошенничестве

Телеведущая ответила: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете».

После этого Виктории стали поступать комментарии с угрозами и обвинениями в причастности к ЦИПсО. Находясь в Швейцарии, Виктория заверила скриншоты переписки у нотариуса, перевела документы и отправила в Россию. Она требует от Гузеевой 1 млрд рублей компенсации и публичных извинений.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге 61-летнего собаковода будут судить за нападение на журналистку.