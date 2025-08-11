Известный стилист разгромил образ Федункив и осудил Чеботину

Стилист Александр Рогов оценил наряды звезд на премии МУЗ-ТВ «Легенда». В YouTube-шоу «Обзор луков звезд» он раскритиковал образ актрисы Марины Федункив и осудил певицу Люсю Чеботину за ее поведение.

Стилист обозревал знаменитостей вместе с автором канала «Рамузыка» Рамином Абдулаевым. Рогов пытался быть деликатным, поскольку звезды уже не раз жаловались на его колкости, однако увидев 53-летнюю Федункив эксперт не смог сдержаться. Артистка вышла на дорожку в желтом платье свободного кроя с черной накидкой поверх, а завершила образ укладка волос в высокий пучок. Кроме того, в области декольте она разместила QR-код.

«Я обожаю ее! Но это просто пляжное платье-размахайка. И я даже не знаю, как назвать вот этот объект на голове… А зачем QR-код? Мне не нравится. Это просто плохо. Мне некрасиво. Это немодно, не идет Марине», — сказал Александр, добавив, что это образ для «провокационной фотосессии» или «домашнего архива».

Чеботиной досталось от стилиста не из-за наряда, а из-за характера. Артистка появилась на красной дорожке элегантном приталенном платье белого цвета и с накидкой в тон. Рогов считает, что сам лук «просто скучный», хоть и изящный.

«Давай быть честными, это красиво. Девочки, которые нас сейчас смотрят, хотят так? Хотят. Давай, Люсе за ее характер поставим дизлайк. Ну, а что она? То Адель ее не устраивает, то к кому-то у нее претензии, то она каким-то бриллиантами хвалилась я видел… Люсь, очень красиво, поставили бы "лайк", но за твой характер "дизлайк"», — сказал стилист.

И Рогов, и Абдулаев похвалили певицу Полину Гагарину. Они назвали ее образ идеальным, а платье выгодно подчеркивающим стройные ноги и руки, хотя и это показалось стилисту чрезмерным. Неожиданно хорошую оценку получил и Митя Фомин, который обычно оказывается под критикой Рогова — звезда выбрал жилет и брюки, выполненные в минималистичном стиле.