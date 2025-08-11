Еще одна мировая суперзвезда выступила в цветах российского флага

Кайли Миноуг, популярная австралийская певица, вышла на сцену в наряде, украшенном цветами российского флага, передает Telegram-канал «Звездач».

На сцене Миноуг появилась в коротком черном платье без рукавов. Его переднюю и заднюю части украшала сверкающая бахрома, которая создавала узнаваемый образ. Верхняя полоса была широкой и белой, средняя — синей, а нижняя — красной. В результате получился наряд, напоминающий цвета российского флага.

Ранее американская исполнительница Бейонсе также появилась на сцене в ходе выступления в Вашингтоне в платье цветов российского флага. Кадры с концерта артистка выложила в социальных сетях. Как стало известно, костюм в бело-сине-красной расцветке был разработан ливанским дизайнером Эли Сааб специально для этого шоу. Пользователей из России восхитил образ певицы.

Также ранее на VK Fest в Санкт-Петербурге блогер Аня Покров рассказала, что ее поклонники считают ее творчество более талантливым, чем у Бейонсе. Она призналась, что ей было очень приятно услышать такое мнение.