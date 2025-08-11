Гузеева поделилась тревожными мыслями на фоне гибели Юрия Бутусова

Лариса Гузеева, ведущая популярного шоу «Давай поженимся!», этим летом проводит отпуск на курорте Равда в Болгарии, где у неё есть апартаменты в элитном комплексе в 100 метрах от моря. Часто она публикует позитивный контент, но накануне гибели режиссёра Юрия Бутусова поделилась с подписчиками необычным и тревожным видео.

На видео над морем медленно поднимается огромная красная Луна. Звезда Первого канала приближала изображение, чтобы лучше показать её пользователям.

«Всем здравствуйте. Не могу объяснить, что меня в такую тоску сегодня вогнало. Без причины. Посмотрите, какая Луна тревожная, какая-то красная. Огромная. В общем, мама дорогая. Меня прямо выколбасывает всю. Как-то неприятно. А может, и не из-за Луны», — призналась Гузеева.

Позднее телеведущая вышла на связь снова, написав: «Друзья, живём! Любим!» Но она еще не подозревала, что страшные предчувствия её не обманули.

Все эти события происходили на фоне гибели режиссёра Юрия Бутусова, который в этот же день погиб на болгарском побережье, недалеко от Созополя.

По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, причиной могла стать опасность отбойного течения, которое сейчас активно действует в этом районе. Спасатели обычно предупреждают об этом, вывешивая красные флаги и не разрешая заплывать далеко в море.