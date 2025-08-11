Ушел из жизни музыкант группы The Rolling Stones Бобби Уитлок

Утром 10 августа в возрасте 77 лет ушел из жизни Роберт "Бобби" Стэнли Уитлок, американский певец, инструменталист, автор песен и телеведущий.

Наибольшую известность артист получил благодаря своему участию в американо-британской группе Derek and the Dominos, созданной Эриком Клэптоном, а также работой с "битлом" Джорджем Харрисоном и The Rolling Stones.

Как пишет Deadline, музыкант умер у себя доме в Техасе. Причина смерти - непродолжительная болезнь.

Уитлок, родившийся в Мемфисе, начал карьеру еще подростком. Записал два сольных альбома. Его игру можно услышать на All Things Must Pass Харрисона и Exile on Main St. группы The Rolling Stones.

Коллектив Derek and the Dominos распался после одной записанной пластинки, в немалой степени - из-за проблем Клэптона с наркотиками, но после музыканты еще работали вместе.