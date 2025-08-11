Крутой ответил на обвинения в нечестной победе Дубцовой на «Фабрике звёзд»

Два года назад участник «Фабрики звезд–4» Антон Зацепин вызвал бурю, заявив, что Ирина Дубцова не заслужила победу в шоу. Он утверждал, что именно зрительское голосование вывело его на первое место, но продюсеры поступили иначе.

Долгое время на эти громкие слова никто из продюсеров не реагировал, но вот Игорь Крутой, который был одним из продюсеров шоу, решил прокомментировать ситуацию. Он решительно отверг обвинения Зацепина, объяснив такое поведение психологией любого неудачника.

Композитор отметил, что время расставило всё по своим местам: если бы Зацепин действительно был звездой, то уже стал бы ею. По мнению Крутого, у Ирины Дубцовой были все необходимые качества для победы.

Он напомнил, что у неё был хит «О нём», а также подчеркнул, что искренние эмоции и откровенность исполнительницы покоряли зрителей, и именно поэтому её выбрали.

Кроме того, Крутой обратил внимание на успешную карьеру Дубцовой после шоу — это, по его мнению, лучший аргумент в пользу справедливости её триумфа.

Несмотря на то, что композитор не всегда согласен с некоторыми высказываниями певицы, он уверен: «Это талантливый человек и намного талантливее Антона Зацепина».

Ранее стало известно, что Игорь Крутой уговорил Валерия Леонтьева принять участие в фестивале «Новая волна» с программой из пяти знаковых композиций.