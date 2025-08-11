Певица и актриса Дженнифер Лопес едва не остановила концерт в Казахстане. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопес выступила в Центральном стадионе Алматы в рамках своего мирового тура «Up All Night: Live in 2025». Во время концерта на шею поп-исполнительницы заползло насекомое, которое испугало ее. Несмотря на удивление, певица допела песню и после обратилась к поклонникам.

«Меня это щекотало!» — заявила Дженнифер Лопес.

29 июля Telegram-канал Mash сообщил, что певица вела переговоры о возможном выступлении в России, но отказалась из-за боязни столкнуться с критикой со стороны Запада.

Позже гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал ТАСС, что Дженнифер Лопес не собиралась приезжать на гастроли в Россию. Ратников, который ранее организовывал концерты певицы в стране, подчеркнул, что в условиях санкций со стороны Запада ее выступления в РФ не представляются возможными. Поэтому артистка не могла проводить никаких переговоров о будущем концерте в России.

Ранее охранник не впустил Дженнифер Лопес в бутик в Стамбуле.