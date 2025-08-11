Звезда «Полицейского с Рублевки» сообщил о рецидиве тяжелого заболевания

Актер Роман Попов заявил, что ему нужна помощь для лечения рака мозга — недавно у него произошел рецидив. Звезда «Полицейского с Рублевки» в своем Telegram-канале рассказал, что заболевание дало серьезные осложнения.

Актер впервые столкнулся с диагнозом в 2018 году — врачи выявили у него рак головного мозга. Тогда ему удалось добиться ремиссии и вернуться к работе.

«Но случился рецидив. Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — заявил Попов.

Он отметил, что в 2019 году смог победить болезнь благодаря поддержке друзей и коллег. Однако сейчас ему не справиться без помощи поклонников. Он объявил сбор средств на лечение.

«Пока что, как видите, вот сижу, рука двигается. Я, правда, ее не вижу, но она двигается, я чувствую. Надеюсь, продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный. Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, все с помощью», — заявил актер.

Напомним, что после первой операции Попов долгое время восстанавливался. Лишь в 2021 году он прекратил противосудорожную терапию. В июне СМИ сообщили, что у знаменитости произошел новый судорожный приступ, а позднее актер признался, что болезнь вернулась.