Невестка Валерии ответила на слухи об избиении мужем

На прошлой неделе невестка российской певицы Валерии оказалась в больнице. Лиана Шульгина тогда признавалась, что причиной тому — ее падение со стула. Девушка поправляла шторы и потеряла координацию. Чуть позже она показала подписчикам личного блога разбитый подбородок.

© Соцсети

После инцидента некоторые СМИ начали писать, что Лиану якобы избил ее супруг Арсений Шульгин. В Сети даже оказался комментарий одной из подруг девушки. Заявлялось, что молодой человек время от времени применяет силу, после чего извиняется и задаривает невестку певицы подарками.

Накануне Лиана впервые отреагировала на слухи об избиении мужем. Девушка опубликовала длинный пост, в котором заявила, что эта версия случившегося — пустой хайп на имени ее семьи. По словам Шульгиной, у них с Арсением полное взаимопонимание и любовь.

«Мой муж — самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает безграничной любовью и заботой каждый день. Мы невероятно счастливы вместе» — написала Лиана.

Невестка Валерии также обратилась к своей так называемой «подруге». Лиана пообещала заплатить ей миллион долларов за доказательства случившегося.