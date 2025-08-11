Отношение к СВО, «Универ», счастливый брак: как живет актриса Валентина Рубцова

Актриса Валентина Рубцова прославилась в России благодаря роли Тани Архиповой в сериале «Универ» и его продолжениях. News.ru рассказал, чем она занимается и что говорит о малой родине.

Чем известна Валентина Рубцова?

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Знаменитость признавалась, что мечтала стать актрисой с детства. С 1994 по 1996 год она работала в Донецком областном театре юного зрителя, а в 1996 году поступила в ГИТИС, который окончила в 2001 году.

Еще во время учебы в ГИТИСе Рубцова стала солисткой группы «Девочки», в которой выступала до 2003 года. В кино дебютировала в 2004 году, появившись в сериале «Ландыш серебристый — 2». Наиболее широкую известность актрисе принесла роль Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня» — он стал самым продолжительным российским спин-оффом и попал в Книгу рекордов России.

«Первое, о чем я подумала: "Да! Мы крутые ребята!". И перед глазами пролетели 10 лет работы в сериале. Появились силы и крылья продолжать нашу семейную сагу! Что бы ни делали герои сериала, они делают это с любовью и добрым юмором. В каждом из них зритель узнает себя, особенно семейные пары», — вспоминала Рубцова.

Также Рубцова снималась в картинах «Виола Тараканова», «Свой человек», «Аэропорт», «Кто в доме хозяин?», «СамоИрония судьбы» и других — всего в фильмографии артистки 15 работ.

Отметим, что в 2009 году артистка получила российское гражданство. В том же году Валентина Рубцова вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна, а в 2011 году у пары родилась дочь София. Артистка признавалась, что довольна своим браком, а Мартиросян — «мужчина мечты».

Отношение к Донбассу и Крыму

В 2019 году Рубцова призналась, что в последний раз была в родном Донбассе девять лет назад. В одном из интервью артистка рассказывала, что ее родные продолжают жить там.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — говорила актриса.

Крым Рубцова считает российским, подчеркивая, что полуостров расцвел после воссоединения с РФ. Телезвезда подчеркивала, что все «так и должно было быть», а в противном случае ей «страшно представить, что могло бы случиться».

Чем сейчас занимается Рубцова?

Сейчас Рубцова продолжает свою творческую деятельность. Например, в 2025 году вышел 10-й сезон ситкома «СашаТаня». Кроме того, она задействована в постановке «Очень веселые ребята», а в 2024 году снялась в комедии «Небриллиантовая рука» вместе с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым.