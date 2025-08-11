Регина Тодоренко рассказала о покупке «семейного» авто за 14 миллионов
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками историей о том, как выбирала машину для пополненной семьи — и едва не стала владелицей автобуса.
По словам звезды, в её планах было приобрести максимально вместительное авто: чтобы поместились чемоданы, коляски, собаки, дети, подруги, муж, «ещё дети и ещё чемоданы». Однако от идеи автобуса пришлось отказаться — для него нужны права другой категории.
Далее в списке был Chevrolet Express, но интерьер в стиле 90-х и слишком высокая крыша, из-за которой машина не подходит для многих подземных парковок, сделали его непрактичным вариантом.
© Соцсети
В итоге Тодоренко остановилась на Mercedes V-класса, который стоит пости 14 миллионов.
«Пока мои подруги с подросшими детьми покупают для своей сумочки Bentley, я радуюсь, как ребёнок, своей вместительной лошадке!», — призналась телеведущая.