Депутат Госдумы России и телеведущий Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные украинского министерства внутренних дел.

Вассермана объявили в розыск на Украине еще в апреле 2022 года, выяснило агентство.

Кроме того, он числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Отметим, что власти Украины регулярно выдвигают подобные обвинения политическим, культурным и общественным деятелям России. Никаких последствий для "подозреваемых" это не влечет.

Экстремистский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные политиков, артистов, журналистов и других граждан. В его базу вносят тех, кто, по мнению Киева, якобы угрожает безопасности Украины.