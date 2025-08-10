Умер 44-летний гитарист группы "ВИА Гра"

На 45-м году жизни скончался известный российский музыкант Роман Ефанов. Гитарист сотрудничал со Стасом Михайловым, певицей Elvira T, группами MBAND и "ВИА Гра". Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются.

Кончину коллеги по сцене подтвердил в социальных сетях певец Анатолий Цой.

"Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом", - подписал Цой подборку фотографий совместных выступлений. Каких-либо подробностей смерти друга и коллеги он не приводит.

Роман Ефанов родился в 1981 году в Таганроге, с детства увлекался музыкой, окончил РАМ имени Гнесиных.