Буланова за год вдвое увеличила аудиторию слушателей

Ежемесячная аудитория Татьяны Булановой на платформе «Яндекс Музыка» составила 4,7 миллиона слушателей, увеличившись вдвое за последний год, сообщает ТАСС.

Около 20% аудитории составляют суперфаны — это люди, которые за последние 28 дней прослушали не менее трех песен. Половина из них — молодые люди до 35 лет, 60% — женщины.

Самыми популярными композициями стали «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный».

Такие артистки, как Лолита Милявская, Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, популярны среди зумеров из-за вирусных видео в TikTok. Об этом заявил психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1».