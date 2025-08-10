Гордон высказалась на тему разводов

Катя Гордон в студии «Шоу Воли» поговорила о разводах. Адвокат призвала мужчин по-хорошему расставаться с женщинами, которых они раньше любили.

«У меня 16 лет практики. Почему-то так в семейном праве воспитали мужика, что выиграть — это значит обделить, спрятать доход. Вот по сей день там какой-нибудь адвокат в бабочке признает себя пенсионером и платит 7 тысяч рублей своей собственной дочке. Ну что мы от них хотим? Я думаю, что это унизительно», — сказала Гордон.

Правозащитник отметила, что к ней приходят мужчины, которые хотят скрыть свои доходы, чтобы не платить большие алименты. А женщины больше ориентированы на защиту интересов детей. Об этом информирует издание thevoicemag.

При обсуждении основной причины разводов в России Катя констатировала:

«Кто-то гульнул!»

Ранее Катя Гордон отреагировала на откровения любовника Полины Дибровой, пообещавшего отдать обманутой жене при разводе миллиард рублей. Юрист с иронией отметила, что готова сопроводить Романа к нотариусу или непосредственно в банк для передачи публично обещанных денег.