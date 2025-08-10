Игорь Крутой прокомментировал слова Зацепина о Дубцовой

В свое время Антон Зацепин заявил, что победа Ирины Дубцовой на «Фабрике звезд-4» была незаслуженной.

Зацепин считает, что по результатам зрительского голосования именно он должен был занять первое место. Но продюсеры телепроекта решили отдать его Дубцовой, пишет СтарХит.

«Ладно, одно скажу — первое место было у меня, но немного рокернули… Решили, что для этого парня уж слишком будет, мол, приперся откуда ни возьмись и еще всех надрал. Все-таки некоторых артистов вели. Они достойны. Я не спорю. Ириша вполне себе на своем месте, и Стасик», — рассказывал Антон в беседе с Яной Чуриковой.

Игорь Крутой, который был одним из продюсеров четвертого сезона «Фабрики звезд», в интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-канала Fametime TV впервые прокомментировал слова Зацепина.

«Он дурачок просто. Это психология любого неудачника», — отметил Игорь Яковлевич.

Крутой отметил, что время все расставило на свои места.

«Почему он не стал звездой после этого? Не может?» сказал продюсер.

