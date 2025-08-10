СМИ: Крида заподозрили в романе с девушкой Влада Бумаги

Влад А4 (Влад Бумага) — популярный блогер, у него в более 50 миллионов подписчиков. Чуть больше года назад его девушка Юлия Годунова, тоже блогер, родила девочку, которую назвали Оливией. С рождением ребенка пару даже поздравлял Владимир Путин во время «Прямой линии», пишет «Комсомольская Правда».

Но в последнее время поклонники стали предполагать, что у Влада и Юлии не все ладно.

Годунову часто видят с Егором Кридом. Юля была с ним во время его выступления на VK FEST в Санкт-Петербурге, а затем они снимали ролик на лодке. Сейчас молодые родители проводят отпуск раздельно. Юлия с малышкой отдыхают на море, а Влад шлет фотоотчеты из Лос-Анджелеса.

Влад и Юлия вместе восемь лет, но до ЗАГСа они до сих пор не дошли.

Бумага — это не псевдоним, а реальная фамилия белорусского блогера.