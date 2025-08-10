Бывшая жена Краско рассказала о наследстве

Наталия Вяль, бывшая жена известного актера Ивана Краско, признала, что не знает подробностей завещания артиста. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной болезни. Его планируют похоронить рядом с сыном, актером Андреем Краско, на кладбище в Комарово.

«Дочь Юлия может и не успеть [вступить в наследство]. Я ее давно не слышала и не видела. Юля живет полжизни в Польше, там и сейчас. А старшая дочь Ивана Ивановича — Галина отказалась от отца», — отметила Вяль.

Напомним, что народный артист был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.

Стала известна судьба наследства Краско

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что в наследство Краско входит квартира в центре Санкт-Петербурга; дача в Грузино; финансовые активы и авторские отчисления за 70-летнюю карьеру в кино и театре.