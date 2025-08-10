Муж Кудрявцевой не присутствовал на дне рождения дочери

Лера Кудрявцева отметила день рождения дочери Маши в Болгарии. Девочке исполнилось семь лет. На празднике были и друзья, и родственники малышки. Не было только отца Маши — хоккеиста Игоря Макарова.

После публичного скандала с мужем Лера Кудрявцева отправилась в отпуск на побережье Черного моря. На отдых артистка взяла с собой дочь. Игорь Макаров остался в Москве, пишет 5 Канал.

Лера Кудрявцева в микроблоге публиковала фотоотчет об этом празднике. Поздравить будущую первоклассницу пришли многие ее друзья.

Макаров же обратился к дочке в соцсетях.

«Доча, с днем рождения, люблю тебя!» — написал он.

Напомним, в 2024 году Лера Кудрявцева уже переживала кризис в отношениях с мужем. В январе артистка заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем.

Спустя время знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.