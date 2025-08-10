Рэпер Macan шокировал публику во время концерта на «ВТБ Арене»

Накануне рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) дал сольный концерт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Там собралось около 40 тысяч зрителей, на глазах у которых исполнитель сжег автомобиль.

© Телеграм

Артист удивлял публику эффектными номерами. На фоне трека «20» на арене спарринговали спортсмены. Хит «Детство на кухне у окна» артист спел вместе со своей младшей сестрой Марусей. Декораторы соорудили детскую площадку, а с неба запустили искусственный снег.

Когда Андрей исполнял песню «За всех», на сцене появился человек в черном худи и с красной канистрой. Он подошел к BMW, все это время стоявшей в центре стадиона «Динамо», вылил на нее все содержимое и поджег. Этим человеком был блогер Михаил Литвин, который уже прославился в Сети, спалив в 2020-м на камеру свой автомобиль Mercedes- стоимостью 13 миллионов рублей.

Несмотря на частые скандалы и сомнительную репутацию Macan остается одним из самых востребованных музыкантов (а потому для некоторых и завидный жених). 23-летний Косолапов собирает полные залы и получает за корпоративы баснословные гонорары.