Дана Борисова высказалась о результатах пластики

Дана Борисова сделала очередную пластику. Звезде сделали подтяжку нижней части лица и платизмопластику – операцию по подтяжке шеи и формированию четкого шейно-подбородочного угла.

Первые результаты телеведущая показала в микроблоге. Видно, что лицо пока что сильно отекшее, глаза разного размера и еще не зажили шрамики от операции.

Но Дана уже считает, что хирургическое вмешательство прошло успешно, пишет Экспресс Газета. Он активно посещает светские мероприятия и уверенно чувствует себя на публике.

Ранее 17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина призналась, почему пристрастилась к пластическим операциям в юном возрасте. По словам подростка, ее «заразила» мама, которая постоянно в себе что-то меняет.