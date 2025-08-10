Айза пожаловалась, что заболела новым штаммом COVID-19

Айза Лилуна Ай сообщила в микроблоге, что заболела и тяжело переносит болезнь. Она подозревает, что заразилась новым штаммом COVID-19. Из-за болезни на работе сосредоточиться невозможно, соцсети вызывают раздражение, а настроение на нуле, пишет издание super.

«Будто все виды (ковида – прим. ред.) тестируют на мне», — сказала бизнесвумен.

На острове, где она сейчас находится, болеют почти все, а врачи «в растерянности». Айза сообщила. что у нее второй день нет головной боли и появилась температура. По ее мнению, это признак скорого выздоровления.

Блогер дала подписчикам совет: укреплять иммунитет витаминами C, D и цинком.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогера, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали.