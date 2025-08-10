Рэпер Эйкон мечтает о туре по России

Рэпер Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) дает концерты в России. Он выступил в Сочи, затем собрал 14 тысяч человек на «ЦСКА Арене» в Москве.

Музыкант планирует поехать в тур по России. Об этом он рассказал в интервью журналистам Mash. В предыдущий раз он приезжал в Москву в 2014 году. Рэпер считает, что в России самая сумасшедшая публика, перед которой выступать особенно приятно. Ему бы было интересно выступить в разных российских городах, в том числе в сибирских.

Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) — один из самых успешных исполнителей в жанрах хип-хоп и R&B. Среди его хитов — Smack That, I Wanna Love You, Bananza (Belly Dancer) и Right Now (Na Na Na). Он также сотрудничал с Eminem, Snoop Dogg и David Guetta.

Американский рэпер стал свидетелем атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи.