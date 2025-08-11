Фанатки американского рэпера Эйкона (Akon, настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) подрались за потное полотенце артиста в Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам очевидцев, Эйкон бросил полотенце в толпу, его поймала одна из девушек, но на нее набросились две другие. Некоторое время шла драка, которая попала на видео.

При этом Telegram-канал 112 утверждает, что потасовка произошла в Москве из-за футболки рэпера.

Akon — продюсер и владелец собственного лейбла. Он сотрудничал с Майклом Джексоном, Леди Гагой, Дэвидом Геттой, Эминемом, 50 Cent и другими звездами.

7 августа артист приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. 9 августа Эйкон дал концерт в Москве.

После он отметил, что хотел бы дать тур по России. По словам Эйкона, Россия всегда была для него местом, куда он мечтал вернуться, но не представлялось возможности.