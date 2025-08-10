Директор Леонтьева рассказал о предстоящем выступлении певца в России

Валерий Леонтьев, еще в прошлом году объявивший о завершении музыкальной карьеры, прилетит в Россию из США на один день, чтобы выступить на конкурсе «Новая волна» в Казани. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев, пишет АиФ.

«Он будет один день, 25 августа. Выступит с ретро-песнями, но в новой аранжировке», - сказал он.

Чигирев отметил, что Леонтьев согласился выступить, поскольку его лично пригласил композитор Игорь Крутой, организатор конкурса.

Леонтьев исполнит хиты «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай».

Сам Леонтьев рассказал, что очень рад приглашению Игоря Крутого, который заботится о фестивале «Новая волна» как о родном проекте. Казань, по словам певца, — древний город с богатой историей, и для него большая честь выступить именно там.