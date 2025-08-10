Танцоры Булановой спровоцировали появление нового тренда

У большинства артистов подтанцовка – это часть шоу и невероятные хореографические и акробатические номера. Команда Татьяны Булановой выступает таким образом, что кажется, что ее участники пляшут в свое удовольствие на сцене и ограничиваются самыми простыми движениями, повторить которые может каждый, сообщает woman.ru.

И такая тактика принесла успех. Действительно, для артистов коллектива Татьяны Булановой сцена — это всего лишь хобби. Зрителям кажется, что на их месте мог бы быть почти любой человек. И пользователи Сети запустили тренд, в котором тоже танцуют под песни Татьяны Булановой и выкладывают свои ролики.

Главной звездой трио танцовщиков стал Дмитрий Берегуля. Он работает с артисткой уже 25 лет. Танцы — не его основная профессия. Он профессиональный ведущий свадеб и корпоративов. Сейчас, когда команда стала мемом, заказов у него очень много.

Алена Алалыкина в свободное от занятий танцами время руководит своим маникюрным салоном в Санкт-Петербурге. Также в ансамбле Татьяны Булановой танцует ее муж — Максим Алалыкин, он социальные сети не ведет, и человек не публичный.

«Прошел кастинг много лет назад»: бывший муж Булановой спародировал трендовый танец под ее песню

Популярность певицы и ее танцовщиков с каждым днем растет, билеты, а сама звезда становится новым кумиром молодежи.

К танцевальному челленджу присоединились и звезды — Ксения Собчак, Лиза Моряк и Владислав Радимов, бывший муж Татьяны Булановой.