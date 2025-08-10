СМИ: Стас Михайлов оставил помощника по дому без зарплаты

Дочь мужчины, который трудился помощником по дому у Михайлова, сообщила, что ее отцу не выплатили зарплату после его увольнения. Отец следил за тем, чтобы в доме работали все системы жизнеобеспечения, ликвидировал поломки. Об этом пишет издание passion.ru.

«У папы золотые руки. Он все для порядка в доме Михайловых делал, иногда даже выходными своими жертвовал, чтобы починить, если что-то сломалось. А потом у него со здоровьем хуже стало, решил уволиться», — рассказала она.

По словам дочери, отказ в выплате был связан с тем, что ее отец уволился в середине месяца.

«Так ему не все деньги отдали. Сказали, если бы уходил в конце месяца, то ему бы заплатили за весь период, а за половину они не платят. Странная система, честно говоря, но Бог им судья», — заявила она.

Ранее особняк Михайлова на Новорижском шоссе был признан самым дорогим среди домов российских звезд. По данным «7 дней.ru», особняк артиста стоит порядка миллиарда рублей, и один только участок оценивается в 150 миллионов.