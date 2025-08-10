В отношении Слепакова закрыто исполнительное производство после погашения долгов

Исполнительное производство в отношении артиста Семёна Слепакова*, признанного иноагентом, было закрыто после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В документе отмечается, что Слепаков* оплатил имеющуюся задолженность.

В апреле суд оштрафовал Слепакова* на 45 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.