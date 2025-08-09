Кудрявцева показала, где отдыхает от семейных скандалов
Лера Кудрявцева недавно публично пожаловалась на мужа, который страдает от алкогольной зависимости. Супруг прокомментировал ситуацию оскорбительным постом.
Телеведущая не стала далее выносить на всеобщее обозрение семейные неприятности, а сообщила, что она не планирует проводить время в грусти и тоске. Лера отправилась в Болгарию, где отдыхают ее дочь Маша и мама Александра Ивановна, информирует издание Тhevoicemag.
В микроблоге она выложила фотоотчет о семейной поездке в Парк верблюдов (Camel Park), который находится недалеко от курорта «Солнечный берег». Этот парк верблюдов является единственным не только в стране, но и во всей Восточной Европе. Они полюбовались обитателями парка, а дочь телеведущей покормила альпак морковью
Кудрявцева в ярко-зеленом платье и панамке сфотографировалась рядом с животным.
«Я и верблюд», - подписала она снимок.
Ранее СМИ писали, что Лера Кудрявцева с семьей проводит отпуск в живописном курортном поселке Равда, расположенном в Болгарии.