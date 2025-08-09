Ивлееву внесли в базу «Миротворца»

Актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева внесена в базу данных скандально известного украинского портала «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Создатели портала пояснили, что внесли артистку в базу сайта за «пропаганду войны», поддержку РФ, «покушение на суверенитет Украины», «участие в контрабанде грузов».

Напомним, что в 2023 году в базу «Миротворца» попала российская певица с украинскими корнями Анна Дзюба, известная под сценическим псевдонимом Анна Асти.

Ее обвинили в «нарушении законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства».

Также на сайт попала известная российская актриса Светлана Ходченкова, дважды исполнившая в кино роль партнерши Владимира Зеленского.

Ей поставили в вину «нарушение границы Украины», вменили «участие в попытках оккупации республики», коммерческую деятельность в Крыму.