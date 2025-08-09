Российские фанаты Дженнифер Лопес требуют с авиакомпании миллионы за пропущенный концерт

Российские поклонники Дженнифер Лопес требуют компенсацию с авиакомпании Red Wings, которая отменила рейс в Ереван, из-за чего люди не попали на концерт. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

По данным канала, около ста человек не смогли улететь 3 августа из Сочи на выступление Дженнифер Лопес в столице Армении, Ереване. Рейс Red Wings переносили несколько раз, а затем вовсе отменили. Перевозчик объяснил задержку вылета отсутствием топлива в самолете, а окончательную отмену отсутствием экипажа.

Расстроенные фанаты певицы требуют с авиакомпании компенсацию за несостоявшийся рейс и моральный ущерб. Как пишет канал, каждый пассажир может рассчитывать на сумму как минимум 60 тысяч рублей — это компенсация расходов на дорогу и билет на выступление Дженнифер Лопес.

«Авиакомпания заявила, что рейс отменили из-за угроз беспилотников, но она поможет пассажирам отмененного рейса попасть на новый концерт Дженнифер Лопес. Для этого Red Wings просят людей обратиться к ним, когда Джей Ло будет вновь выступать в одном из городов маршрутной сети авиакомпании (например, в Тель-Авиве, Баку или Батуми)», — говорится в посте‎.

Для этого от пассажиров просят предоставить билет на пропущенный концерт и отмененный 3 августа рейс в Ереван.