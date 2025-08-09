Эксперт объяснил, кому достанется наследство Краско

У Ивана Краско пятеро детей. Дочь Галина родилась в браке с Екатериной Ивановой. Сын Андрей и дочь Юлия родились от второго брака с Кирой Петровой. Но в 2006 году Андрей Краско ушел из жизни. Наталья Вяль родила супругу сыновей Ивана и Федора. Ходили слухи, что у артиста есть внебрачные дети, но официально это не было подтверждено.

С четвертой супругой Натальей Шевель артист прожил три года и развелся в 2018 году.

Несмотря на то, что Краско был одним из самых востребованных театральных актеров России и часто снимался в кино, из недвижимости у него остались только дом и дача. На дом артиста в его родном поселке Вартемяги ранее претендовала его бывшая жена Наталья Вяль. Она заботилась об экс-супруге даже после расставания, пишет издание Woman.ru.

Также подлежат разделу авторские отчисления за книги Краско и гонорары за фильмы, где он снимался.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как по закону будет делиться наследство покойного актера.

«Что касается внебрачных детей, то они, безусловно, могут претендовать на наследство. У них точно такие же права, как и у детей, рожденных в браке. Если актер при жизни признавал родство и есть соответствующие документы из ЗАГСа, то все нормально. Если он при жизни родство не признавал, то необходимо делать это сейчас судебном порядке — устанавливать отцовство и после этого вступать в наследство. Если не было завещания, то все наследство делится между наследниками первой очереди в равных долях, дети являются наследниками первой очереди. Если было завещание, но дети, в том числе внебрачные, являются несовершеннолетними, то они все равно имеют обязательную долю, даже если они в завещании не прописаны».

Ранее глава петербургского отделения Союза театральных деятелей Сергей Паршин рассказал, что артисты называли Краско Батей за его отеческую заботу и поддержку: