Стала известна стоимость свадьбы Павла Деревянко и Зои Фуць

Раскрыты детали многомиллионного торжества.

Накануне Павел Деревянко впервые связал себя узами брака, расставшись со статусом завидного холостяка. Артист женился на Зое Фуць, с которой был в отношениях много лет. Пара расписалась в одном из московских загсов. Не обошлось и без пышного торжества. Оно оказалось роскошным — молодожены сняли яхт-клуб в Мытищах, пригласив на свадебную вечеринку около 80 гостей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Яркая церемония обошлась артисту и его новоиспеченной супруге в 15 миллионов рублей. Дороже всего стоили выступления музыкантов. Веселиться на свадьбе Павлу и Зое помогали «Иванушки International», запросившие пять миллионов рублей, группа PIZZA (два миллиона) и Гоша Куценко. Кроме того, с хитами Валерия Меладзе и Веры Брежневой выступил специально приглашенный диджей.

Депозит и аренда в яхт-клубе обошлись молодоженам в 350 тысяч рублей. За еду отдали 12 тысяч рублей за каждого гостя. Примерно миллион супруги потратили на алкоголь. В качестве десерта актер с возлюбленной организовали чайную церемонию с настоящим самоваром и тортом.

Расходы, впрочем, оправданы. Торжество собрало множество звездных гостей. На свадьбу пришли Михаил Галустян, писатель Александр Цыпкин, Гоша Куценко, Никита Ефремов, телеведущий Антон Привольнов и другие коллеги Павла.