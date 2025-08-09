Мамаева обратилась к подписчикам: «никогда не прощайте предательство»

Скандал вокруг семейств Дибровых и Товстиков не оставил равнодушными ни публику, ни представителей светских тусовок.

Звездные разводы еще долго будут обсуждаться в СМИ и социальных сетях. Ситуацию прокомментировали многие звезды. В том числе Виктория Боня, Мария Погребняк, Эвелина Бледанс.

Не осталась в стороне и Алана Мамаева, которая пережила подобное предательство со стороны подруги и мужа. Ее слова приводит издание Super.

«Никогда не прощайте предательство. Если любовь прошла, разведитесь! А предавать партнера и подругу — это подло. А всем подругам Полины нужно пересмотреть свое отношение к ней, ведь это мог быть ваш муж…», - написала Алана.

Напомним, 7 августа появилась информация о разводе Дмитрия и Полины Дибровых после 16 лет брака. Защищать Полину будут Ирина Кузнецова и Марина Дубровская. По словам Гордон, Марина является ученицей Александра Добровинского – адвоката Дмитрия Диброва.