Поклонники подозревают, что в семье внука Пугачевой проблемы

Никита Пресняков, сын певицы Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова находится в Испании, где отдыхает его отец с младшими детьми. При этом его супруга Алена Краснова вернулась в Москву.

© РИА Новости

Более того, подписчики обратили внимание на то, что из личного блога Красновой исчезли все совместные снимки с Никитой. Алена гуляет в одиночестве или в компании подруг, пишет издание passion.ru.

При этом Никита игнорирует вопросы фолловеров и никак не комментирует ситуацию. Краснова также обходит эту тему стороной. В браке пара уже восемь лет.

Пресняков эмигрировал в США в 2022 году. Устойчивой карьеры у него не сложилось. В основном молодой человек выступает в барах с каверами на старые российские хиты.

В прошлом году в Сети уже ходили слухи о расставании пары. Продюсер Леонид Дзюник говорил, что Никита и Алена больше не вместе:

«Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты».

Однако информация об их разводе до сих пор не подтверждена.