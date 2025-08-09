Шэрон Осборн рассказала об ошибке в браке с Оззи

Вдова раскрыла семейную тайну.

22 июля не стало лидера британской группы Black Sabbath Оззи Осборна. Артист ушел из жизни в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

Музыкант умер в окружении близких в своем поместье Уэлдерс-Хаус. Рядом с ним в последние минуты были жена Шэрон и дети Джек, Келли, Эйми и Луис. Осборна похоронили в Бирмингеме. Супруга звезды тяжело восприняла его кончину. На похоронах вдова была безутешна — она плакала, провожая мужа в последний путь. При этом Шэрон охотно общается с журналистами, рассказывая о том, каким был Оззи.

А в беседе с музыкантом Билли Корганом жена исполнителя и вовсе сделала неожиданное признание. Она раскрыла семейную тайну, о которой никогда никому не сообщала. Избранница рокера заявила, что того приглашали на прослушивание для съемок в саге «Пираты Карибского моря». И именно Шэрон, будучи менеджером артиста, выступила против появления Оззи в кино.

«Я отказалась. Но разве он не был бы идеален? Ведь Джонни Депп хотел, чтобы Кит Ричардс был пиратом, помнишь?» — посетовала вдова музыканта.

А гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс между тем исполнил роль отца Джека Воробья, капитана Тига. Он появился в фильмах «Сундук мертвеца» и «На краю света».