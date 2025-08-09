Стали известны подробности смерти актера Ивана Краско

Актер Иван Краско перед смертью перестал ходить. Народный артист России скончался в Санкт-Петербурге, сообщил «МК в Питере» его директор Вячеслав Смородинов.

В последние месяцы состояние актёра было тяжёлым: он не только перестал ходить, но и почти не видел и не слышал. За ним круглосуточно ухаживала помощница Дарья. По словам Смородинова, Иван Иванович плохо ел и пил.

Названа причина смерти актера Ивана Краско

Актёру было 94 года. В 2023 году Краско лечился после инсульта и долго восстанавливался. SHOT пишет, что он умер от рака.

Иван Краско был выдающимся актёром с долгой творческой карьерой. В 1976 году он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1992 году – Народного артиста России (первым в стране).