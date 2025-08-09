Елена Воробей: «могу себе позволить даже Прохора Шаляпина»

Елена Воробей активно снимается в кино. В этом году она снялась уже в пятом сезоне сериала «Полярный» а также исполнила одну из ролей в сериале «Букины-2». Актриса говорит, что в ее жизни все в порядке, она востребована, и она сейчас в том прекрасном возрасте, когда может позволить себе заводить романы, информирует издание woman.ru.

«Смотрите, я в чудесном возрасте, когда могу себе позволить даже Прохора Шаляпина», - констатировала юмористка.

Елена всегда уделяла своей внешности много внимания. В последнее время юмористка основательно похудела, правда, по ее словам, она больше думала о своем здоровье, чем о тонкой талии.

«Для кого-то тонкая талия — смысл жизни. Для меня (я сбросила 15 килограммов, с 70 вес опустился до 55 при росте 158 сантиметров) процесс коррекции веса был вопросом здоровья в первую очередь и уже потом — эстетики», - объяснила звезда

У Елены Воробей есть единственная дочь. Об отце Софии стало известно только в 2017 году, когда артистка публично призналась, что состояла в отношениях с бизнесменом по имени Игорь. По словам Воробей, они пытались создать семью, но ничего не получилось, поэтому приняли решение расстаться. 22-летняя София Лебенбаум учится в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.