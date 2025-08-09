Катю Лель заподозрили в намерении уехать из России

Певица Катя Лель встречалась с агентами по недвижимости в Турции, чтобы приобрести недвижимость за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Как сказано в посте, певице предложили несколько доступных вариантов, но на понравившиеся апартаменты у Лель не хватило денежных средств.

«Катя сказала риелторам, что подумает, как побыстрее решить этот вопрос», — отмечается в публикации.

Telegram-канал не исключает, что певица намерена со «временем уехать из России», поскольку в последнее время она стала часто проводить время в Турции. При этом сама артистка не подтверждала эту информацию.

Катя Лель объяснила причину отъезда из России

Недавно Лель признавалась в беседе с проектом «ШБ-шоу» Георгия Иващенко, что активно занимается поисками экс-супруга, бизнесмена Игоря Кузнецова в Ницце. Знаменитость подключила к поискам мужчины «больших людей из России», имена которых она не стала раскрывать. Певица предположила, что потратит на оплату работы детективов крупную сумму, но пока знаменитость не знает, во сколько ей это обойдется.

В мае Катя Лель подтвердила, что Кузнецов пропал без вести. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00.