Панин* объяснил прекращение уголовного преследования на Украине

Актер Алексей Панин признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что очень рад прекращению уголовного преследования на Украине из-за дела о посягательстве на территориальную целостность страны.

Панин не стал скрывать, что действительно «бегал по Крыму с российским флагом, крича: «Крыш наш», — в 2014 году.

«Спустя годы в интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) я объяснил свое поведение: я никогда не поддерживал Путина, но был абсолютно зомбированным идиотом и верил Соловьеву, как и до сих пор верят некоторые мои сограждане. Я попросил прощения перед всеми украинцами. И сегодня я знаю, что больше не являюсь врагом Украины. Аллилуйя!» — заявил он.

Российский актер увидел в произошедшем торжество справедливости, поскольку ему казалось нечестным, что его разыскивают и правоохранительные органы России, и Украины.

«Надо что-то одно», — подытожил он.

В 2015-м следственный отдел УСБ Украины в Одесской области возбудил дело против Панина по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины («Посягательство на целостность Украины»). Накануне стало известно, что звезда «Жмурок» перестал числиться в розыске.

В 2020 году Панин со старшим ребенком Анной уехал из России в Испанию, они поселились в провинции Аликанте. Артист признавался подписчикам, что мечтал об этом несколько лет. А в начале 2021 года актер и его дочь стали резидентами Испании, получив вид на жительство.

*Росфинмониторинг внес Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов