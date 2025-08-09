Деревянко выкупил свою невесту за 5 млн рублей

Актер Павел Деревянко женился на своей возлюбленной Зое Фуць, которая моложе него на 14 лет. Во время свадьбы он заплатил за невесту выкуп в размере 5 миллионов рублей.

© Passion.ru

Как пишет Super.ru, торжество началось в концертном зале Барвиха Luxury Village и продолжилось в одном из яхт-клубов Москвы.

Одним из гостей на свадьбе стал недавно разведенный комик Михаил Галустян. Именно он провел церемонию выкупа невесты. Он объявил сумму в 5 млн рублей, после чего Деревянко смог собрать требуемые деньги при помощи гостей.

Кроме того, молодожены развлекали приглашенных шуточным «похищением невесты» и постановочной дракой за букет между Зоей Фуць и 14-летней дочерью актера Варварой.

Среди гостей свадьбы были замечены актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов и другие.

Актер Павел Деревянко собрал друзей на мальчишник в Москве

Напомним, Деревянко сделал предложение Фуць в мае 2025 года. Во время футбольного матча он вывел избранницу на поле и встал на одно колено. Для Павла это первый брак. Он 10 лет состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой, в 2010 году у пары родилась дочь. Спустя четыре года у них появилась вторая дочь, но в 2020 году возлюбленные расстались.

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко прикрывал аферы с криптовалютой договорами о продаже недвижимости. Благодаря этому он прошел по уголовному делу о мошенничестве как потерпевший.