МакSим призналась, что думает о третьем ребенке

Певица МакSим поделилась с журналистами подробностями личной жизни. Так, она призналась, что думает еще об одном ребенке. Ее слова приводит СтарХит.

«Хотела бы еще одного ребенка? Я склоняюсь больше к тому, что, если в нашей семье появится ребенок, то он будет приемный. Страшно? Да, пока страшно. Но все может быть», — сказала звезда.

МакSим воспитывает дочерей: 16-летнюю Александру и десятилетнюю Марию. Старшая по примеру матери занимается музыкой. Певица рассказывала, что Александра играет на гитаре и пишет песни. А младшая раньше увлекалась художественной гимнастикой, а сейчас играет в футбол.

В прошлом году певица МакSим продала свой люксовый автомобиль на благотворительном аукционе, чтобы помочь трехлетней девочке с редким и опасным диагнозом — рак сетчатки глаза. Средства от продажи машины (а это более 10 миллионов рублей) пошли на лечение и восстановление зрения ребенка.