Гордон ответила на заявление Товстика

Адвокат Екатерина Гордон уличила в лукавсте предпринимателя Романа Товстика. Товстик накануне прокомментировал шумиху, которая разгорелась на фоне его развода. Он сообщил, что не собирается отсуживать у супруги детей и что готов дать ей миллиард рублей при разводе. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Я выставил пост о том, что официально развожусь — это вызвало ее эмоциональную реакцию, понимаю. Она написала, что теперь мне придется самому воспитывать всех детей. На основании этих заявлений мой адвокат подал иск о том, чтобы дети жили со мной, но, как только Лена вышла на связь, мы начали обсуждать детали. Естественно, малыши, которым нет 10 лет, останутся с мамой, я хотел, чтобы со мной жили двое — Аня и Артем», — написал бизнесмен в микроблоге.

Катя Гордон, защищающая интересы Елены Товстик, опубликовала скриншоты судебного иска Романа. Позиция многодетного отца, обозначенная в документах, расходится с его словами, заявила Гордон.

«Вы, оказывается, Лене Товстик, моей доверительнице, отдаете миллиард. И просто мы никак его не можем получить. Подскажите, пожалуйста, где и у какого нотариуса мы встречаемся. А то я юрист, верю в документы, в переводы. Есть ваш иск, где вы претендуете на пятерых несовершеннолетних детей и еще алименты хотите с Лены взыскать. Есть еще ваш брачник, где вы заставили Лену отказаться от притязания на компанию. Оставляете ей дом, но у нее даже деньжат содержать этот дом нету. А недвижимости у вас по всему миру очень много», - сообщила адвокат.

Гордон раскрыла подробности иска Товстика к бывшей жене

Ранее стало известно, что 36-летняя жена Диброва Полина спустя 16 лет брака ушла к другу семьи — 50-летнему Товстику. Бизнесмен, который также был женат, уже объявил о разводе с супругой Еленой. Также Товстик подал иск на определение места жительства их пяти общих детей, старший сын уже совершеннолетний.