Сын Краско не исключил, что актер отправится в хоспис после выписки

Сын известного российского актера Ивана Краско, Федор, не исключает возможности перевода отца в хоспис после выписки из петербургской больницы. По словам наследника, артисту потребуется круглосуточное медицинское наблюдение. Его слова передает NEWS.ru.

«Из больницы папа волен ехать туда, куда он сам захочет. Папа хотел уехать жить к своей помощнице, он это сделал. Мы с братом его не отговаривали покидать свое жилье, поскольку это его личная жизнь, которой он волен распоряжаться», — заявил наследник.

Федор Краско рассказал, что с мая 2025 года отец по собственному желанию провел время на даче в Грузино. Сын артиста с теплотой вспоминает, что родитель всегда любил проводить время за городом с семьей: они вместе ходили по грибы и собирали ягоды, учились обращаться с инструментами и прочим вещам.

«Он расстроился, когда потерял зрение, поскольку уже не мог столярничать. Смотрел, как мы работаем на верстаке, радовался. Все это наша с братом память детства. Этим летом папа получал на даче необходимый уход. Мы с Ваней были всегда рядом», — поделился Федор.

В преодолении стресса, связанного с болезнью отца, Краско-младшему оказывает поддержку мать Наталья Николаевна. Семья народного артиста России выражает искреннюю благодарность поклонникам, которые проявляют заботу и интересуются состоянием здоровья актера.

1 августа 94-летнего Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. Позднее директор актера Вячеслав Смородинов заявил, что Краско находится в тяжелом состоянии, а также у него выявили рак.