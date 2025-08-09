Оксана Федорова начала голодовку под присмотром врачей

47-летняя модель, «Мисс Вселенная», телеведущая Оксана Федорова решилась на экстремальное похудение. Знаменитость хочет избавиться от лишних килограммов с помощью жесткой диеты – лечебного голодания.

Поскольку такой метод похудения – серьезный стресс для организма, Федорова будет голодать под присмотром врачей.

«Это серьезное испытание для силы воли… достаточно большой стресс для организма, и грамотно пережить его можно только под присмотром опытных врачей», - поделилась планами Оксана.

Помогать Федоровой будут врачи из крымского санатория.

По словам модели, она голодает уже несколько дней. При этом, признается Федорова, самыми тяжелыми оказались первые дни. Сейчас она включилась в процесс и переносит голодовку легче.