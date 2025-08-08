Сын Краско отреагировал на слухи о хосписе

Сын народного артиста РФ Ивана Краско Федор, комментируя слухи о хосписе, заявил, что его отец может поехать, куда захочет после выписки из больницы Санкт-Петербурге. Его слова приводит NEWS.ru.

Ранее сын Краско сообщил о тяжелом состоянии отца. Артист, у которого обнаружили рак, был доставлен в реанимацию. Позже директор Краско Вячеслав Смородинов заявил, что артиста пытаются определить в хоспис или Дом ветеранов сцены, поскольку ему требуется круглосуточный уход, который родные не могут ему обеспечить.

«Из больницы папа волен ехать туда, куда он сам захочет. Папа хотел уехать жить к своей помощнице, он это сделал. Мы с братом его не отговаривали покидать свое жилье, поскольку это его личная жизнь, которой он волен распоряжаться. Коль уж так сложилось, мы с Ваней его часто навещали», — прокомментировал это сын Краско.

По его словам, отец очень любит проводить время на даче в Грузино, где текущим летом и находился, получая необходимый уход. Сын артиста отметил, что их мать, он и его брат Иван «всегда были рядом с Краско, и он это знает».