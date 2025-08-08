Директор Краско рассказал о состоянии артиста

Директор Ивана Краско и продюсер Вячеслав Смородинов в беседе с изданием «СтарХит» не стал подтверждать и опровергать сообщения о госпитализации артиста в реанимацию.

По словам Смородинова, состояние Краско оставляет желать лучшего. На данный момент врачи задумываются о проведении операции актеру.

«Он не ест сам, не пьет — всё через зонд. Врачи решают, но оперировать опасно — он не выдержит наркоз, сами понимаете, возраст», — поделился продюсер.

Смородинов добавил, что пока рано говорить о том, что болезнь Краско может привести его к кончине. Он напомнил, что артист пережил два инсульта и инфаркт.

«Вы же видели Ивана Ивановича, сильный дядька», — отметил директор знаменитости.

3 августа Смородинов рассказал, что у знаменитости выявили рак. Заболевание артиста связано с желудочно-кишечным трактом.

По словам Смородинова, 94-летний Краско в плохом состоянии — он похудел, не говорит внятно. На вопрос журналистки, является ли официальная сиделка-помощница артиста Дарья его новой музой, представитель звезды ответил утвердительно.