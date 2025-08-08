Гребенщиков рассказал о нападении Пирцхалавы

Певец Михаил Гребенщиков, которого на фестивале «Арт-футбол» в Москве избил артист Ираклий Пирцхалава, рассказал свою версию произошедшего. Соответствующий видеоролик в пятницу, 8 августа, появился на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

© Вечерняя Москва

— Ираклий Пирцхалава без объяснимых причин напал на Михаила Гребенщикова и скрылся. Сотрясение мозга, — говорится в соцсетях артиста.

На видео Гребенщиков рассказал, что просто стоял на улице и общался с другими артистами. В это время Пирцхалава проходил мимо. По словам артиста, тот был зол из-за, как он считал, несправедливого решения судей в отношении грузинской команды, и почему-то начал высказывать свои недовольства Гребенщикову, причем использовал «трехэтажный мат». Затем, по словам певца, Пирцхалава «неожиданно нанес ему двойной удар в голову».

— Прошли два удара, я отталкиваю его ногой <...> Ираклий подбегает, ударяет еще раз. Тут нас разнимают, и Ираклий исчезает в неизвестном направлении, — рассказал артист.

Сам Пирцхалава утверждает, что «остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте». По его словам, Гребенщиков сам начал хамить в ответ на замечания.

О конфликте между Пирцхалавой и Гребенщиковым стало известно 7 августа. Певец проходил у отеля «Альфа», где в это время стоял Гребенщиков, и начал внезапно оскорблять организаторов и участников команды от России. Артист попытался отшутиться, однако Пирцхалава напал на него с кулаками. Суд признал певца виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей.