Киркоров поблагодарил поддержавшую ВСУ Ротару

Lenta.ru

Народный артист России Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Софию Ротару. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киркоров поблагодарил поддержавшую ВСУ Ротару
© Global Look Press

«Я помню нашу первую встречу… и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую… всегда мурашки!» — написал Киркоров, опубликовав серию совместных фото и видео с Ротару. «София Михайловна, спасибо Вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! Пусть в Вашем доме и сердце царит любовь», — добавил певец.

7 августа Ротару отпраздновала 78-й день рождения, выложив в соцсетях фотографии, сделанные на улицах Киева. После начала специальной военной операции исполнительница поддержала Вооруженные силы Украины. В августе 2022-го сообщалось, что артистка запустила сбор средств в поддержку страны.

"Несомненно, умнее Пугачевой": раскрыт хитрый план ушедшей в тень Ротару

Ранее стало известно, что Ротару избавилась от квартиры в Москве спустя пять лет безуспешных попыток. Певица также выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. Артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из опасений, что имущество отнимут.

12