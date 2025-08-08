Гузееву массово требуют проверить на мошенничество

Уже 27 человек потребовали проверить актрису Ларису Гузееву на причастность к мошенничеству из-за рекламы строительства вилл в Бали. Как сообщает «КП», они подали заявления правоохранителям, которые решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что несколько лет назад Гузеева сняла видео с предпринимателем Сергеем Домогацким, который заявил, что занимается постройкой домов в Бали. После того ролика люди заинтересовались его бизнесом и стали заказывать виллы у предпринимателя. Объекты сданы не были — стройка оказалась заморожена.

По словам Виктории, которая первой написала заявление в полицию с упоминанием актрисы, в сентябре 2022 года она внесла Домогацкому доллары и евро на сумму около 11 млн рублей по курсу того времени.

«До сих пор объекта нет, стройка заморожена, деньги — тоже, документы никакие не предоставляются», — пожаловалась женщина.

По словам адвоката Александра Зорина, таких пострадавших «десятки» и истории у людей разные. Кто-то покупал виллу в качестве инвестиции, а кто-то продавал свои московские квартиры ради нового жилья. Сами участки, на которых обещали построить дома, оказались сельхозземлями. Пострадавшие считают, что Гузеева выступила рекламным лицом группы мошенников и подстрекала зрителей к обращению к Домогацкому.

«Мы просим проверить актрису и еще трех человек, включая Сергея Домогацкого, на наличие в их действия состава преступления по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере», — заявил юрист.

Адвокат также считает, что в ролике все было выставлено так, словно Гузеева сама купила виллу, а это подталкивало людей к сделке. При этом Зорин отметил, что среди тех, кто подал заявления в полицию, есть и те, кто покупал дома у Домогацкого, когда тот еще работал в России — в их рекламе также участвовала артистка.